Париж назвал несоразмерным ответ Израиля на атаки "Хезболлы"

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Специальный представитель президента Франции по Ливану, бывший глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан в эфире телеканала TF1 осудил провокационные атаки движения "Хезболла" против Израиля, но израильскую реакцию на них назвал несоразмерной.

По его словам, "Хезболла" "сделала ставку на интересы Ирана, а не на интересы Ливана".

"Они начали наносить удары по Израилю в самом начале конфликта в то же время, что иранцы. Как будто это иранцы стреляли. Они выбрали Иран вместо Ливана", - прокомментировал он.

Вместе с тем, по его мнению, "реакция Израиля, к сожалению, укрепит шиитское единство": "Она несоразмерна ситуации".

Высоко оценив "мужество президента Жозефа Ауна и его правительства", обратившихся за помощью к Франции, он заверил, что президент Эммануэль Макрон "предпринял необходимые шаги".

Армия обороны Израиля ранее 6 марта заявила, что нанесла новую серию ударов по объектам движения "Хезболла" в южных пригородах Бейрута. 5 марта ЦАХАЛ выдал распоряжение об эвакуации жителей четырех крупных районов к югу от Бейрута, где базируется "Хезболла". Военные заявили затем, что в ночь на 6 марта нанесли удары по десяти зданиям в этом районе, которые использовались движением.

Хроника 28 февраля – 06 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Жан-Ив Ле Дриан Бейрут Иран Ливан Хезболла Франция Израиль
