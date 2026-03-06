Макрон заявил, что Франция не участвует в войне против Ирана, но защищает своих граждан

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна не вмешивается в конфликт на Ближнем Востоке, а только защищает своих граждан и союзников. Об этом пишет Le Figaro.

"Франция не участвует в этой войне. Мы не воюем и не собираемся вмешиваться в эту войну, - сказал он. - Хотел бы внести ясность (...). Франция не ведет войну в этом регионе. Она защищает французов и француженок, своих союзников и поддерживает Ливан".

По его словам, Франция направила военные подкрепления на Ближний Восток, включая авианосец "Шарль де Голль", для защиты своих граждан и союзников, подвергшихся ударам со стороны Ирана, а также для оказания им помощи в "перехвате беспилотников и ракет". Париж предпринимает усилия, чтобы "попытаться обеспечить безопасность морского судоходства".

Президент в телеобращении к нации 3 марта объявил, что стремится сформировать коалицию для обеспечения безопасности "морских путей, имеющих важное значение для мировой экономики" в регионе.