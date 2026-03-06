Поиск

Макрон заявил, что Франция не участвует в войне против Ирана, но защищает своих граждан

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна не вмешивается в конфликт на Ближнем Востоке, а только защищает своих граждан и союзников. Об этом пишет Le Figaro.

"Франция не участвует в этой войне. Мы не воюем и не собираемся вмешиваться в эту войну, - сказал он. - Хотел бы внести ясность (...). Франция не ведет войну в этом регионе. Она защищает французов и француженок, своих союзников и поддерживает Ливан".

По его словам, Франция направила военные подкрепления на Ближний Восток, включая авианосец "Шарль де Голль", для защиты своих граждан и союзников, подвергшихся ударам со стороны Ирана, а также для оказания им помощи в "перехвате беспилотников и ракет". Париж предпринимает усилия, чтобы "попытаться обеспечить безопасность морского судоходства".

Президент в телеобращении к нации 3 марта объявил, что стремится сформировать коалицию для обеспечения безопасности "морских путей, имеющих важное значение для мировой экономики" в регионе.

Хроника 28 февраля – 06 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Ближний Восток Иран Ливан Франция Эммануэль Макрон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Сеуле допустили переброску комплексов Patriot из Южной Кореи в зону конфликта с Ираном

Туроператоры в РФ отметили растущий спрос на Китай на фоне конфликта на Ближнем Востоке

 Туроператоры в РФ отметили растущий спрос на Китай на фоне конфликта на Ближнем Востоке

В Кремле пообещали ответные меры при размещении в Финляндии ядерного оружия

Венесуэла объявила о восстановлении дипотношений с США

Движение судов в Ормузском проливе остановилось почти полностью

 Движение судов в Ормузском проливе остановилось почти полностью

Голосование в Сенате США по операции в Иране: строго по партийной линии

 Голосование в Сенате США по операции в Иране: строго по партийной линии

Израиль ночью нанес удары по инфраструктуре "Хезболлы" в Бейруте

Нефть Brent подешевела до $84,6 за баррель

 Нефть Brent подешевела до $84,6 за баррель

Что случилось этой ночью: пятница, 6 марта

Венесуэла подписала соглашения с Shell о сотрудничестве в нефтегазе

 Венесуэла подписала соглашения с Shell о сотрудничестве в нефтегазе
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 450 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8588 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 139 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });