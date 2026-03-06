В ЦАХАЛ заявили об уничтожении подземного бункера Али Хаменеи

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу заявили, что ее авиация разрушила в Тегеране подземный военный бункер, принадлежавший покойному верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи.

"Недавно примерно 50 истребителей ВВС Израиля, используя точную развединформацию ЦАХАЛ, нанесли удар в Тегеране по подземному бункеру Али Хаменеи", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в телеграм-канале.

Военные отметили, что аятолла погиб прежде чем, успел воспользоваться этим укрытием. По их словам, бункер простирался под многими улицами в Тегеране, в нем имелось множество входов и комнат для совещаний. В ЦАХАЛ подчеркнули, что это был один из самых важных командных пунктов иранского руководства, и что его уничтожение сократит возможности Ирана по командованию и управлению своими силами.

Верховный лидер Ирана Хаменеи погиб 28 февраля в результате ударов США и Израиля.