США перебрасывают на Ближний Восток антидроновые системы Merops

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты вскоре направят на Ближний Восток системы противодействия БПЛА Merops, которые прошли испытания на Украине, для усиления обороны от иранских ударных беспилотников, сообщило агентство The Associated Press, ссылаясь двух американских чиновников.

По словам одного из них, хотя США успешно используют противоракетные комплексы Patriot и THAAD для уничтожения иранских ракет, в настоящее время на Ближнем Востоке существует ограниченное количество эффективных американских средств борьбы с беспилотниками.

Усилия США по противодействию иранским беспилотникам "Шахед" оказалась "разочаровывающими", заявил другой американский чиновник.

Направляемая система Merops использует свои беспилотники для противодействия БПЛА противника. Ее аппараты способны идентифицировать беспилотники и приближаться к ним, используя искусственный интеллект для навигации в условиях подавления спутниковой и электронной связи.

Как указывает агентство, иранские беспилотники трудно обнаружить с помощью радиолокационных систем, откалиброванных для обнаружения высокоскоростных ракет. Система Merops предназначена непосредственно для их обнаружения и уничтожения. При этом использование этой системы значительно дешевле, чем пуски ракет стоимостью в сотни тысяч долларов - по беспилотнику, стоимость которого составляет 50 тыс. долл.

