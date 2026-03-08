ПВО Саудовской Аравии сбили иранский дрон, летевший в район крупного нефтяного месторождения

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Средства ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили иранский беспилотник, который летел в направлении крупнейшего саудовского нефтяного месторождения Шайба в пустыне Руб-эль-Хали, сообщает министерство обороны королевства.

Запасы месторождения составляют 2,9 млрд тонн нефти, суточная добыча достигает примерно 1 млн баррелей.

Министерство также сообщило, что в воскресенье ПВО был перехвачен ударный дрон, запущенный Ираном в направлении дипломатического квартала Эр-Рияда. В результате перехвата жертв и разрушений не зафиксировано.

Кроме того, по данным ведомства, ранее по меньшей мере восемь иранских дронов были сбиты в воздушном пространстве королевства.