На юге Ливана погибли двое израильских военнослужащих

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Атака, проведенная движением "Хезболла", привела к гибели двух израильских военнослужащих на юге Ливана, сообщает в воскресенье The Times of Israel.

По данным израильского военного командования, военные погибли во время обстрела близ границы, в ходе которого бойцы "Хезболлы", предположительно, применили противотанковое вооружение.

Кроме того, в командовании сообщили, что в воскресенье уничтожили в Ливане две пусковые установки, которые в "Хезболле" планировали использовать для ракетных обстрелов Израиля.

Боевые действия между израильской армией и "Хезболлой" активизировались в последние дни на фоне проведения Израилем и США военной операции против Ирана. "Хезболла" в этом конфликте поддерживает иранскую сторону.

