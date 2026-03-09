Поиск

Авианосец "Джеральд Форд" идет по Красному морю в направлении Индийского океана

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Американский авианосец USS Gerald R. Ford, покинувший 5 марта Восточное Средиземноморье, идет по Красному морю в направлении Индийского океана, следует из данных портала Itamilradar.

В настоящее время USS Gerald R. Ford находится вблизи побережья Саудовской Аравии в ожидании подхода сопровождающих его ракетных эсминцев. Их боевое охранение может понадобится авианосцу, когда он будет проходить через Баб-эль-Мандебский пролив вблизи Йемена.

Ожидается, что USS Gerald R. Ford и сопровождающие его корабли присоединятся к авианосной ударной группе авианосца USS Abraham Lincoln, которая выполняет боевые задачи в Аравийском море в 350 км к юго-востоку от побережья Ирана.

США Джеральд Форд USS Gerald R. Ford Красный море Индийский океан Иран Аравийское море
