WP узнала, что часть чиновников в Израиле полагает достаточным в Иране уничтожить лишь военные цели

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Часть представителей руководства Израиля полагает, что боевые действия против Ирана должны ограничиться уничтожением военных целей, а свержение иранского правительства - это ненужный шаг, сообщает в понедельник The Washington Post (WP).

"Некоторые высокопоставленные чиновники в Израиле начинают высказывать беспокойство о нарастающей, не имеющей временные рамки, военной кампании против Ирана, и предлагают возможные варианты, которые остановят войну до того, как она нанесет еще больше ущерба региону и глобальной экономике", - информирует издание.

"Я не уверен, что в наших интересах - сражаться, пока режим не падет. Никто не хочет бесконечной истории", - сказал израильский источник издания.

По его словам, авиаудары Израиля и США близки к достижению военных целей: в частности, речь идет об уничтожении ядерной программы, запасов баллистических ракет и оружейных заводов, командования вооруженных сил, разведки и служб безопасности. Но источник WP не уточнил, когда операция может подойти к концу.

"Конечно, мы хотим свергнуть режим, но это не единственная развязка (...) с уничтожением основных военных целей Израиль выполнил бы свои задачи", - разъяснил он.

Источник добавил, что Иран не сдастся, однако под таким давлением он мог бы в итоге пойти на прекращения огня на условиях США. По его словам, непонятно, кто бы мог заменить нынешнее иранское правительство; также он выразил сомнение в эффективности передачи оружия курдам и другим меньшинствам в Иране.

WP уточняет, что данный источник не озвучивал точку зрения премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

В то же время, добавил источник, израильских военных планировщиков беспокоят две вещи: риск полноценной наземной операции в Ливане для разгрома проиранских сил; а также перспективы взаимоотношений с США, где высказывают сомнения в результативности военного альянса страны с Израилем.

"Мы не хотим втягивать США в нескончаемую войну. Израиль - надежный союзник", - подчеркнул источник.

В этой статье журналиста издания Дэвида Игнатиуса отмечается, что кроме этого источника, за последние дни он общался с другими чиновниками: их беспокоит рост издержек для стран региона, мировой экономики и самого президента США Дональда Трампа.