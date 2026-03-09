Разговор Путина и Трампа носил деловой, откровенный и конструктивный характер

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Телефонный разговор президентов России и США длился около часа и носил откровенный и конструктивный характер, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Разговор носил деловой, откровенный и конструктивный характер, как это обычно происходит в диалоге между российским и американским лидерами", - сказал Ушаков журналистам в понедельник.

По его словам, разговор длился около часа. Предыдущая их беседа состоялась в конце декабря 2025 года.