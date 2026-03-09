Поиск

Трамп не исключил, что поддержал бы убийство нового лидера Ирана

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы поддержать идею устранения нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, если Тегеран не выполнит требования американской стороны, пишет в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Трамп в беседах с помощниками сказал, что поддержал бы убийство нового Верховного лидера Моджтабы Хаменеи, если окажется, что он не готов пойти на требования США, например, на прекращение развития ядерной программы", - говорится в сообщении.

Ранее Трамп в интервью NBC News заявил, что назначение сына предыдущего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, убитого в ходе израильско-американской операции, стало "серьезной ошибкой".

Глава Белого дома на прошлой неделе говорил, что хочет лично влиять на процесс назначения нового иранского верховного лидера. Он подчеркнул, что не согласится на нового лидера, который будет продолжать продвигать политический курс Хаменеи. Президент США называл кандидатуру Моджтабы недопустимой.

Хроника 28 февраля – 10 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
