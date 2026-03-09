Глава Южной Кореи заявил о поиске иных путей поставок энергоресурсов в обход Ормузского пролива

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Сеул в связи с конфликтом на Ближнем Востоке займется поиском альтернативных маршрутов поставок энергоресурсов, не идущих через Ормузский пролив, заявил президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен.

"Мы будем координироваться с другими странами - нашими стратегическими партнерами - с целью срочно найти альтернативные маршруты, которые не ведут через Ормузский пролив", - приводит в понедельник его слова агентство Yonhap.

Вместе с тем он призвал к борьбе против возможного сговора между руководством нефтеперерабатывающих заводов и автозаправочных станций, против ценовых манипуляций и спекуляции, потребовал жестких мер в отношении нарушителей норм.

Президент также призвал скорее вводить лимиты цен на топливо внутри страны; идти на превентивные меры, которые бы учитывали наихудшие сценарии развития событий. Он отметил, что данные меры должны действовать также в отношении финансовых и валютных рынков.

Ли Чжэ Мен напомнил, что Южная Корея сильно зависит от международной торговли и импорта энергоносителей с Ближнего Востока.