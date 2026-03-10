ВС Израиля сообщили об ударах по подземному комплексу КСИР в Тегеране

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Израильские военные в ночь на 10 марта нанесли удары по объектам, связанным с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), в Тегеране, сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Один из ударов был нацелен на комплекс, используемые КСИР для исследований и разработки оружия. Подземный комплекс располагался на территории центрального военного университета КСИР имени имама Хусейна.

Кроме того, ВВС Израиля атаковали инфраструктуру, которая имеет отношение к силам "Кудс" КСИР.