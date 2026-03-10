Поиск

ВС Израиля сообщили об ударах по подземному комплексу КСИР в Тегеране

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Израильские военные в ночь на 10 марта нанесли удары по объектам, связанным с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), в Тегеране, сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Один из ударов был нацелен на комплекс, используемые КСИР для исследований и разработки оружия. Подземный комплекс располагался на территории центрального военного университета КСИР имени имама Хусейна.

Кроме того, ВВС Израиля атаковали инфраструктуру, которая имеет отношение к силам "Кудс" КСИР.

Военная операция США и Израиля в Иране

13
Последствия израильского удара по нефтеперерабатывающему заводу в Тегеране
Хроника 28 февраля – 10 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Тегеран КСИР ЦАХАЛ Израиль Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

С начала ударов по Ирану в стране погибли более 1,2 тыс. человек

Китай в феврале импортировал рекордные 12,5 млн баррелей в сутки

Парламент Венгрии принял резолюцию против помощи Украине и ее членства в ЕС

 Парламент Венгрии принял резолюцию против помощи Украине и ее членства в ЕС

Bloomberg узнал, что ослабление нефтяных санкций США против РФ коснется поставок в Индию

 Bloomberg узнал, что ослабление нефтяных санкций США против РФ коснется поставок в Индию

Путин и Трамп детально не обсуждали снятие санкций в отношении экспорта нефти РФ

 Путин и Трамп детально не обсуждали снятие санкций в отношении экспорта нефти РФ

Нетаньяху пока не планирует завершать операцию против Ирана

Renault в 2026-2030 годах хочет вывести на рынок 36 моделей автомобилей

 Renault в 2026-2030 годах хочет вывести на рынок 36 моделей автомобилей

Сербия и Венгрия вводят временный запрет на экспорт нефти и топлива

 Сербия и Венгрия вводят временный запрет на экспорт нефти и топлива

В Персидском заливе примерно 77% танкеров продолжают стоять на якоре

Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак и Кувейт сократили добычу нефти на 5,9-6,7 млн б/с

 Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак и Кувейт сократили добычу нефти на 5,9-6,7 млн б/с
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 579 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8611 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });