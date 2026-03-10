В Тегеране посоветовали Трампу воздержаться от пустых угроз в адрес Ирана

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани посоветовал президенту США Дональду Трампу воздержаться от угроз в адрес Ирана.

"Иран не боится ваших пустых угроз. Даже те, кто сильнее вас, не смогут уничтожить иранский народ", - приводит во вторник слова Лариджани межарабский телеканал "Аль-Арабийя".

При этом он обратился с призывом к властям США проявлять осторожность во избежание уничтожения.

Высказывания Лариджани прозвучали в ответ на угрозы Трампа применить против Ирана более жесткие меры, в частности, если тот не прекратит блокаду Ормузского пролива - стратегически важной мировой артерии для поставок нефти и газа.