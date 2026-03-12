Поиск

Алиев полагает, что мир с Азербайджаном даст Армении возможность стать транзитной страной

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Мир с Азербайджаном позволит Армении стать транзитной страной, заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев на открытии XIII Глобального Бакинского форума.

"Впервые в своей независимой истории Армения может стать транзитной страной. Она пока не является таковой. Благодаря этому мы сможем установить прямое сообщение между основной частью Азербайджана и нашим эксклавом - Нахчыванской Автономной Республикой", - сказал он.

По его словам, после установления мира с Арменией "мы вплотную работаем над расширением Среднего коридора, который также проходит через территорию Армении".

Алиев отметил, что спрос на грузоперевозки через Азербайджан, растет.

"Конфликты нарушают традиционные транспортные маршруты, создавая очень серьезные проблемы для людей, стран и экономик. Нарушение транспортных связей создает очень сложную ситуацию для большей части международного сообщества", - подчеркнул он.

Президент добавил, что в настоящее время осуществляются инвестиции как в Средний коридор, так и в коридор "Север-Запад", все строительные проекты на территории Азербайджана реализованы в полном объеме. "Спрос на грузы, перевозимые через Азербайджан, растет, и мы играем роль важного транзитера для многих стран как на Западе, так и на Востоке", - отметил он.

Глава государства подчеркнул, что "мир с Арменией существует не только на бумаге, мы уже ощущаем мир на местах".

"Мы сняли ограничения на транспортировку товаров, поступающих в Армению с разных направлений. Мы возобновили торговлю и экспорт необходимых нефтепродуктов в эту страну", - добавил Алиев.

