Еврокомиссия предложила Киеву направить ее инспекторов на нефтепровод "Дружба"

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) предложила Украине организовать миссию для инспекции нефтепровода "Дружба" в связи с остановкой его функционирования, сообщила журналистам официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

"Мы предложили миссию Украине, и мы ожидаем ответа, оставаясь в контакте с украинцами", - сказала пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

При этом она отметила, что пока не располагает никакими деталями относительно такой делегации.

"Мы ведем интенсивные дискуссии с Украиной по этому вопросу, как это происходило и в течение нескольких недель, а также с государствами-членами, которых это непосредственно затронуло", - заявила Итконен.

На вопрос об инициированной Венгрией поездки на Украину группы инспекторов, официальный статус которой Киев не признает, она ответила, что не в курсе подробностей.