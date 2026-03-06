В ЕК задумались о содействии ремонту нефтепровода "Дружба"

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Еврокомиссия изучает, каким именно может помочь ремонту нефтепровода "Дружба", например, финансово, сообщил на брифинге пресс-секретарь ЕК Олоф Жилл.

"Я подтверждаю, что комиссия рассматривает варианты помощи для восстановления снабжения нефтью через этот трубопровод, включая возможную финансовую поддержку", - сказал он и добавил, что больше ничего добавить пока не может.

Так Жилл ответил на вопрос о содержании недавнего телефонного разговора председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен и президента Украины Владимира Зеленского о восстановлении работы нефтепровода "Дружба". Представитель ЕК отказался говорить о подробностях этого разговора.

На замечание о том, что Еврокомиссия намеревается оказать финансовую помощь для восстановления нефтепровода, даже не имея ни информации о его состоянии, ни возможности доступа к нему для инспекции на фоне растущей напряженности между Украиной и Венгрией со Словакией, пресс-секретарь возразил, утверждая, что ЕК прекрасно осведомлена о ситуации.

"Мы хорошо информированы и пытаемся ускорить процесс", - продолжил Жилл.

Он согласился с тем, что восстановление нефтепровода связано с разблокированием одобренного Европейским советом кредита Украине в 90 млрд евро, против которого возражает Венгрия.

По его словам, "эскалация в риторике с той и другой стороны не ведет ни к чему" и не помогает достичь поставленных целей. Жилл отметил, что ЕК обсуждает проблему со всеми сторонами, чтобы "попытаться снизить напряженность и достичь целей".