Польша установила на границе с Белоруссией систему по обнаружению беспилотников

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - На польско-белорусской границе начал работу первый модуль системы обнаружения, распознавания и противодействия беспилотникам и другим воздушным объектам, сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервинский. Об этом сообщают польские СМИ.

"Это первый кластер, первый модуль, который мы установили на нашей восточной границе, но, конечно, наша цель - оснастить всю нашу восточную границу и всю нашу морскую границу системами такого типа, - сказал глава МВД. - Запуск следующих пяти модулей запланирован на ближайшие месяцы".

По словам министра, модули системы состоят из двух элементов: радаров для обнаружения БПЛА и радиосканеров для идентификации этих объектов, чтобы впоследствии их можно было поразить, сбить или перехватить.