Поиск

Верховный лидер Ирана зарегистрировался в соцсетях

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи создал аккаунты в соцсети X и мессенджере Telegram.

Несколько часов назад он выложил первую публикацию со своей фотографией.

В настоящий момент на аккаунт Хаменеи подписаны более 37 тысяч человек. Сам он подписался только на один аккаунт, принадлежавший его покойному отцу и бывшему верховному лидеру Ирана Али Хаменеи.

Имя пользователя, которое выбрал для себя верховный лидер - @Rahbarenghelab, что на фарси означает "Лидер Революции".

Кроме того, в мессенджере Telegram был создан аккаунт "Ayatollah Sayyid Mojtaba Khamenei", в котором, исходя из описания, будут публиковаться заявления верховного лидера. В настоящий момент на аккаунт подписались более двух тысяч человек.

Иран Моджтаба Хаменеи
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Кувейте сообщили об обстреле ракетами и беспилотниками

 В Кувейте сообщили об обстреле ракетами и беспилотниками

НАТО перебросила часть систем ПВО из Европы на Ближний Восток

ЦАХАЛ призвал эвакуироваться жителей в центре Бейрута перед ударом по объекту "Хезболлы"

 ЦАХАЛ призвал эвакуироваться жителей в центре Бейрута перед ударом по объекту "Хезболлы"

Синод РПЦ учредил православный приход в Абу-Даби

 Синод РПЦ учредил православный приход в Абу-Даби

Fitch повысило прогноз цены Brent в 2026 году до $70 за баррель

Верховный лидер Ирана пообещал оставить в силе блокаду Ормузского пролива

 Верховный лидер Ирана пообещал оставить в силе блокаду Ормузского пролива

Трамп ожидает хорошей прибыли для США от высоких цен на нефть

В ООН сообщили, что 3,2 млн жителей Ирана покинули свои дома из-за боевых действий

 В ООН сообщили, что 3,2 млн жителей Ирана покинули свои дома из-за боевых действий
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 677 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8638 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 280 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });