Верховный лидер Ирана зарегистрировался в соцсетях

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи создал аккаунты в соцсети X и мессенджере Telegram.

Несколько часов назад он выложил первую публикацию со своей фотографией.

В настоящий момент на аккаунт Хаменеи подписаны более 37 тысяч человек. Сам он подписался только на один аккаунт, принадлежавший его покойному отцу и бывшему верховному лидеру Ирана Али Хаменеи.

Имя пользователя, которое выбрал для себя верховный лидер - @Rahbarenghelab, что на фарси означает "Лидер Революции".

Кроме того, в мессенджере Telegram был создан аккаунт "Ayatollah Sayyid Mojtaba Khamenei", в котором, исходя из описания, будут публиковаться заявления верховного лидера. В настоящий момент на аккаунт подписались более двух тысяч человек.