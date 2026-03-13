AP узнало об обещаниях США, что Ирак сможет избежать участия в войне

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - США заверяли руководство Ирака, что Ирак не будет втянут в конфликт в регионе, сообщает AP со ссылкой на двух неназванных представителей руководства Иракского Курдистана.

АР напоминает, что сейчас и США, и Иран вместе с проиранскими группировками ведут обмен ударами по целям на иракской территории. Атаки на нефтяные месторождения и перекрытие Ормузского пролива практически полностью прервали экспорт Ираком нефти, на который приходится 90% государственных доходов.

Источники агентства отметили, что если такие проблемы продолжатся, центральное правительство сможет уже в апреле столкнуться с трудностями с выплатой зарплат в государственном секторе.

Багдад предложил поставлять не менее 250 тысяч баррелей в день с нефтепромыслов в Киркуке по трубопроводу, который проходит через автономный Иракский Курдистан в Турцию в Джейхан. Однако переговоры застопорились, потому что курды выдвинули в ответ ряд собственных экономических требований.

Кроме того, атаки на территории Ирака вызвали перебои с электроснабжением. Так, прекращены работы на газовом месторождении в Хор-Море, после чего электрогенерация в Иракском Курдистане упала на две трети.

Хроника 28 февраля – 13 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
