Президент Кубы считает преждевременным прогнозировать развитие контактов с США

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Контакты между Гаваной и Вашингтоном находятся на начальном этапе и говорить о том, как они будут развиваться, пока слишком рано, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель. Об этом сообщает EFE.

По его словам, кубинские чиновники недавно провели переговоры с представителями правительства США, чтобы через диалог искать возможное решение существующих двусторонних разногласий. Цель этих контактов - определить круг существующих двусторонних проблем, которые нуждаются в решении, изучить возможные решения этих проблем и в итоге понять, какие конкретные действия готовы предпринять обе стороны. Президент не уточнил, какие темы могут быть включены в повестку этого диалога, а также не упомнил о возможных спорных моментах, требующих компромиссов с обеих сторон.

Ранее Диас-Канель заявил о готовности кубинской стороны к переговорам с США на принципах равенства и уважения политических систем обеих стран. Кроме того, он сообщил, что в Гаване ожидают группу сотрудников ФБР, которые могут оказать помощь в расследовании недавнего инцидента с американским катером, вторгшимся в территориальные воды Кубы. На его борту находились проживающие в США кубинцы с крупным грузом оружия.