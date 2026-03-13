Поиск

В Гаване ждут агентов ФБР для расследования инцидента с катером

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - На Кубе ожидают визита представителей ФБР, которые примут участие в расследовании недавнего инцидента, когда в кубинские территориальные воды вошел американский катер с вооруженными людьми, сообщил президент Кубы Мигель Диас-Канель. Об этом сообщает EFE.

"Это происшествие имело террористическую подоплеку, было профинансировано и организовано с территории США", - добавил он.

Ранее замглавы МИД Кубы Карлос Фернандес де Коссио заявлял, что Гавана получила от Вашингтона сигналы о готовности сотрудничать при расследовании инцидента с американским катером. Дипломат отметил, что находившиеся на борту катера люди "пытались пробраться на Кубу для совершения терактов".

В конце февраля кубинские морские пограничники открыли ответный огонь по гражданскому катеру из США, который вторгся в кубинские территориальные воды. На его борту находились десять человек, вооруженных штурмовыми винтовками со снайперскими прицелами, бутылками с зажигательной смесью и внушительным запасом патронов разного калибра. Все эти люди - кубинцы, проживающие в США. Также выяснилось, что катер был угнан.

Инцидент произошел близ берегов провинции Вилья-Клара. По данным МВД Кубы, экипаж американского катера отказался остановиться и стал стрелять по пограничникам, те открыли ответный огонь. В результате перестрелки четыре человека на американском катере погибли, еще шесть получили ранения. Кроме того, был ранен один из кубинских пограничников. Всех пострадавших доставили на территорию Кубы, где им оказали медицинскую помощь.

В Гаване считают, что за этой акцией стоит запрещенное на Кубе "Движение 30 ноября", штаб-квартира которого находится в США.

