Бомбардировщики ВВС США нанесли 90 ударов по иранскому острову Харк

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Американские бомбардировщики минувшей ночью нанесли массированный высокоточный удар по военным объектам на иранском острове Харк, применив более 90 боеприпасов, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Американские войска успешно поразили более 90 иранских военных целей на острове Харг, сохранив при этом нефтяную инфраструктуру. В результате ударов были уничтожены хранилища морских мин, бункеры для хранения ракет и множество других военных объектов", - говорится в сообщении.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что американские вооруженные силы поразили военные цели на иранском острове Харк. "Мы полностью уничтожили все военные объекты (...) на иранском острове Харк", - написал он в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, он решил в этот раз не бить по нефтяным объектам на острове. При этом президент США предупредил, что пересмотрит это решение, если Иран и дальше будет блокировать движение судов через Ормузский пролив.