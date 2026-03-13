ОАЭ отказались посредничать в переговорах с Ираном без прекращения ударов Ирана по Эмиратам

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Абу-Даби не может брать на себя посредническую роль для прекращения конфликта на Ближнем Востоке, пока Иран не прекратит наносить удары по Эмиратам, заявила государственный министр ОАЭ Лана Нусейбе. Об этом сообщает "Аль-Арабийя".

"Трудно говорить о посредничестве, когда оказываешься под огнем, - сказала она. - Посредничать можно, только когда орудия замолкают".

По ее словам, за две недели до конфликта, когда она посещала Тегеран для поиска путей выхода из назревающего кризиса, иранские чиновники не давали понять, что ОАЭ станет одной из целей иранских военных. Она подчеркнула, что Иран совершает "противоправные и недопустимые атаки на страны Персидского залива и Иорданию", и что возвращение к прежним отношениям с Тегераном теперь выглядит затруднительным.

Она отметила, что Абу-Даби поддерживает постоянный контакт с администрацией США и выразила уверенность, что американский президент Дональд Трамп в итоге задействует средства дипломатии. "В конечном счете дипломатическое решение будет, но должен наступить переломный момент, и я думаю, в подходящее для него время Трамп приведет нас к этому", - сказала госминистр.

Нусейбе подчеркнула, что атаки Ирана не смогли подорвать экономические позиции ОАЭ.