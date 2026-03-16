Глава МИД Ирана обвинил Израиль в экологических преступлениях

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал удары Израиля по топливным складам в Тегеране экологическим преступлением и призвал наказать израильские власти.

"Бомбардировки Израилем топливных складов в Тегеране нарушают международное право и представляют собой экологическое преступление", - написал Аракчи в соцсети X.

По его словам, "жители сталкиваются с долгосрочным ущербом для своего здоровья и благополучия", а "загрязнение почвы и грунтовых вод может иметь последствия для поколений".

"Израиль должен быть наказан за свои военные преступления", - добавил он.

Между тем рано утром в понедельник израильские военные заявили, что нанесли удары по целям в Тегеране.

"После ударов в Бейруте армия обороны Израиля начала широкомасштабную серию ударов по инфраструктуре иранского террористического режима в Тегеране", - сообщили израильские военные в своем телеграме.