Глава МИД Ирана обвинил Израиль в экологических преступлениях

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал удары Израиля по топливным складам в Тегеране экологическим преступлением и призвал наказать израильские власти.

В миреИзраиль планирует продолжать операцию против Ирана еще не меньше трех недельЧитать подробнее

"Бомбардировки Израилем топливных складов в Тегеране нарушают международное право и представляют собой экологическое преступление", - написал Аракчи в соцсети X.

По его словам, "жители сталкиваются с долгосрочным ущербом для своего здоровья и благополучия", а "загрязнение почвы и грунтовых вод может иметь последствия для поколений".

"Израиль должен быть наказан за свои военные преступления", - добавил он.

Между тем рано утром в понедельник израильские военные заявили, что нанесли удары по целям в Тегеране.

"После ударов в Бейруте армия обороны Израиля начала широкомасштабную серию ударов по инфраструктуре иранского террористического режима в Тегеране", - сообщили израильские военные в своем телеграме.

Хроника 28 февраля – 16 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
"Битва за битвой" стал лучшим фильмом по версии "Оскара"

 "Битва за битвой" стал лучшим фильмом по версии "Оскара"

Аэропорт Дубая приостановил работу из-за инцидента с беспилотником

Трамп заявил, что Иран не готов к переговорам по ядерной программе

Трамп призвал КНР помочь с разрешением кризиса вокруг Ормузского пролива

Трамп заявил, что НАТО ждет плохое будущее, если альянс не поможет США в Ормузском проливе

 Трамп заявил, что НАТО ждет плохое будущее, если альянс не поможет США в Ормузском проливе

Стармер обсудил с Трампом и Карни ситуацию в Ормузском проливе

Макрон призвал президента Ирана прекратить атаки на страны Ближнего Востока

 Макрон призвал президента Ирана прекратить атаки на страны Ближнего Востока

Эскадрилья истребителей F-35A ВВС США прибыла в Британию, откуда отправится на Ближний Восток

 Эскадрилья истребителей F-35A ВВС США прибыла в Британию, откуда отправится на Ближний Восток

Что произошло за день: воскресенье, 15 марта

Аракчи сообщил об обсуждении с некоторыми странами прохода их судов через Ормузский пролив
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 772 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8669 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
