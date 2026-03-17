В результате ночных атак на Багдад погибли не менее четырех человек

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Багдад в ночь на 17 марта подвергся серии ударов, взрывы были слышны вблизи посольства США, сообщает "Аль-Джазира".

На видеозаписях и фотографиях, в подлинности которых убедилась "Аль-Джазира", видны огонь и дым, которые поднимаются в окрестностях посольства США. На других записях видна работа ПВО, которая сбивала несколько дронов над дипмиссией.

Кроме того, четыре человека погибли при авиаударе по зданию, которые использовали члены проиранской группировки.

За несколько часов до этого снаряженный взрывчаткой БПЛА врезался в крышу гостиницы Royal Tulip Hote возле американского посольства, после чего начался пожар. В иракском МВД сообщили, что жертв в ходе налета нет. По данным "Аль-Джазиры", этот удар может быть местью за атаку на КПП в городе Эль-Каим на западе Ирака, который охраняли бойцы ополчения "Сил народной мобилизации". Тогда погибли восемь человек.

Накануне под ударами оказалась нефтяная инфраструктура Ирака; так, два дрона атаковали месторождение Меджнун к северо-западу от Басры. Были ли повреждены постройки, неясно.

16 марта министр нефтяной промышленности Хайян Абдул Гани пообещал, что в течение недели удастся запустить нефтепровод из Киркука в Турцию, и это позволит возобновить нефтяной экспорт из Ирака, прерванный боевыми действиями.

На прошлой неделе AP со ссылкой на двух неназванных представителей властей Иракского Курдистана передавало, что США уверяли иракские власти, будто Ирак не будет втянут в конфликт в регионе. Однако США и Иран вместе с проиранскими группировками ведут обмен ударами по целям на иракской территории.