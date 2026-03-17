В результате ночных атак на Багдад погибли не менее четырех человек

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Багдад в ночь на 17 марта подвергся серии ударов, взрывы были слышны вблизи посольства США, сообщает "Аль-Джазира".

На видеозаписях и фотографиях, в подлинности которых убедилась "Аль-Джазира", видны огонь и дым, которые поднимаются в окрестностях посольства США. На других записях видна работа ПВО, которая сбивала несколько дронов над дипмиссией.

Кроме того, четыре человека погибли при авиаударе по зданию, которые использовали члены проиранской группировки.

За несколько часов до этого снаряженный взрывчаткой БПЛА врезался в крышу гостиницы Royal Tulip Hote возле американского посольства, после чего начался пожар. В иракском МВД сообщили, что жертв в ходе налета нет. По данным "Аль-Джазиры", этот удар может быть местью за атаку на КПП в городе Эль-Каим на западе Ирака, который охраняли бойцы ополчения "Сил народной мобилизации". Тогда погибли восемь человек.

Накануне под ударами оказалась нефтяная инфраструктура Ирака; так, два дрона атаковали месторождение Меджнун к северо-западу от Басры. Были ли повреждены постройки, неясно.

16 марта министр нефтяной промышленности Хайян Абдул Гани пообещал, что в течение недели удастся запустить нефтепровод из Киркука в Турцию, и это позволит возобновить нефтяной экспорт из Ирака, прерванный боевыми действиями.

На прошлой неделе AP со ссылкой на двух неназванных представителей властей Иракского Курдистана передавало, что США уверяли иракские власти, будто Ирак не будет втянут в конфликт в регионе. Однако США и Иран вместе с проиранскими группировками ведут обмен ударами по целям на иракской территории.

Хроника 28 февраля – 17 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Багдад Ирак Иран Басра Эль-Каим Киркук
Новости по теме

Нефтяной комплекс в Эль-Фуджайре в ОАЭ вновь подвергся атаке

Все застрявшие в РФ из-за войны в Иране организованные интуристы вернулись домой

 Все застрявшие в РФ из-за войны в Иране организованные интуристы вернулись домой

Brent подорожала до $102,74 за баррель

 Brent подорожала до $102,74 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 17 марта

Новую Конституцию в Казахстане на референдуме поддержали 87,15% голосовавших

 Новую Конституцию в Казахстане на референдуме поддержали 87,15% голосовавших

Рубио поручил американским дипломатам добиваться от других стран коллективных действий против Ирана

 Рубио поручил американским дипломатам добиваться от других стран коллективных действий против Ирана

ОАЭ закрывают свое воздушное пространство из-за атак со стороны Ирана

 ОАЭ закрывают свое воздушное пространство из-за атак со стороны Ирана

Представитель Пентагона опроверг утверждение о неготовности США к угрозам иранских беспилотников

 Представитель Пентагона опроверг утверждение о неготовности США к угрозам иранских беспилотников

Уиткофф контактирует с главой МИД Ирана по теме завершения конфликта

На Кубе полностью отключили электричество
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 815 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8698 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });