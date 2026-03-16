Южная Корея обсудит с США призыв направить флот к Ормузскому проливу

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В администрации президента Южной Кореи заявили в понедельник, что обращение президента США Дональда Трампа о направлении южнокорейских кораблей в зону Ормузского пролива требует тщательного обсуждения между Сеулом и Вашингтоном.

"Этот вопрос необходимо решать в рамках глубоких дискуссий между Южной Кореей и США, а это займет достаточное время", - приводит в понедельник агентство "Ренхап" слова секретаря по связям с общественностью в президентской канцелярии Ли Гю Ёна.

"Мы поддерживаем тесный контакт с США и намерены детально рассмотреть этот вопрос", - добавил он.

Заявления Ли Гю Ёна прозвучали после того, как Трамп призвал Южную Корею и еще четыре страны направить корабли в Ормузский пролив в ответ на действия Ирана по перекрытию этого водного пути.