Южная Корея обсудит с США призыв направить флот к Ормузскому проливу

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В администрации президента Южной Кореи заявили в понедельник, что обращение президента США Дональда Трампа о направлении южнокорейских кораблей в зону Ормузского пролива требует тщательного обсуждения между Сеулом и Вашингтоном.

В миреCNN узнал, что США не ожидали перекрытия Ираном Ормузского проливаCNN узнал, что США не ожидали перекрытия Ираном Ормузского проливаЧитать подробнее

"Этот вопрос необходимо решать в рамках глубоких дискуссий между Южной Кореей и США, а это займет достаточное время", - приводит в понедельник агентство "Ренхап" слова секретаря по связям с общественностью в президентской канцелярии Ли Гю Ёна.

"Мы поддерживаем тесный контакт с США и намерены детально рассмотреть этот вопрос", - добавил он.

Заявления Ли Гю Ёна прозвучали после того, как Трамп призвал Южную Корею и еще четыре страны направить корабли в Ормузский пролив в ответ на действия Ирана по перекрытию этого водного пути.

Хроника 28 февраля – 16 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Трамп находится в постоянном контакте с кронпринцем Саудовской Аравии

Эр-Рияд сообщил о перехвате более 60 беспилотников за минувшую ночь

ЦАХАЛ объявил о начале точечной наземной операции на юге Ливана против "Хезболлы"

Аэропорт Дубая постепенно возвращается к работе после инцидента с беспилотником

Нефть Brent подорожала до 104,88 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 16 марта

Axios пишет, что Трамп рассматривает возможность захвата иранского острова Харк

"Битва за битвой" стал лучшим фильмом по версии "Оскара"

Аэропорт Дубая приостановил работу из-за инцидента с беспилотником

Трамп заявил, что Иран не готов к переговорам по ядерной программе
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 780 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8677 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
