Хельсинки считает отношения с Москвой важнее состояния Ормузского пролива

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что для ее страны открытие Ормузского пролива не является на данном этапе главным приоритетом. Об этом пишет Helsingin Sanomat.

"Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами и союзниками, но на данном этапе открытие Ормузского пролива не является нашим главным приоритетом", - сказала министр по прибытии на встречу министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

Валтонен отметила, что европейские страны рассматривают возможность военной операции по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе. "Финляндия также рассматривает возможность своего участия", - сказала глава МИД, однако подчеркнула, что "главным приоритетом Финляндии является противодействие российской угрозе, а также обеспечение морского судоходства в Балтийском море".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО ждет плохое будущее, если союзники по альянсу не окажут помощь в обеспечении безопасности Ормузского пролива. Он считает, что безопасностью в Ормузском проливе должны заняться страны, которые получают через него нефть.