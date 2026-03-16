Германия не видит роли НАТО в решении проблемы Ормузского пролива

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль в понедельник заявил, что Берлин не считает возможным подключить НАТО к решению проблемы блокады Ормузского пролива, сообщают западные СМИ.

"Я не понимаю, как НАТО может принимать какое-либо решение в этом направлении или взять на себя ответственность за Ормузский пролив. Если бы это было возможным, то НАТО занялась бы этим вопросом соответствующим образом", - сказал он на встрече глав МИД стран ЕС.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО ждет плохое будущее, если союзники по альянсу не окажут помощь в обеспечении безопасности Ормузского пролива.

В субботу Трамп сказал, что безопасностью в Ормузском проливе должны заняться страны, которые получают через него нефть.