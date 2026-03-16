Лондон пообещал оказать содействие в открытии Ормузского пролива для судов

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что страна не будет участвовать в конфликте на Ближнем Востоке, но окажет содействие в открытии Ормузского пролива для судоходства, сообщает в понедельник Sky News.

"Если говорить о первостепенных шагах для защиты нашей страны и наших союзников, мы не будем вовлекаться в дальнейшие боевые действия", - цитирует телеканал слова Стармера, сказанные на пресс-конференции.

В то же время британский премьер отметил, что Британия окажет содействие в открытии Ормузского пролива для судоходства. По его словам, Лондон обсуждает возможный план действий с европейскими партнерами, с партнерами из числа стран Персидского залива и с США.

Стармер добавил, что в регионе уже размещены спецсредства для разминирования, и теперь Лондон рассматривает возможность развертывания средств противодействия беспилотникам.

При этом, британский премьер пояснил, что снятие фактической блокады Ормузского пролива не является миссией НАТО. "Буду конкретен: это никогда не будет и никогда не представлялось миссией НАТО", - заключил Стармер.

Британский премьер напомнил, что накануне пообщался с президентом США Дональдом Трампом на эту тему.

Согласно релизу, Стармер и Трамп "обсудили развитие ситуации на Ближнем Востоке и важность открытия Ормузского пролива для прекращения дестабилизации мирового судоходства, приводящей к повсеместному росту издержек".

Ранее в понедельник Трамп заявил, что НАТО ждет плохое будущее, если американские союзники не окажут помощь в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе.

В субботу американский президент заявил, что безопасностью в Ормузском проливе должны заняться страны, которые получают через него нефть.

