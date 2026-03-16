США не возражают против прохода судов из Ирана, Индии и КНР через Ормузский пролив

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В администрации США пока согласны на проход через Ормузский пролив судов только из таких стран, как Иран, Китай и Индия, заявил глава Минфина США Скотт Бессент в понедельник.

"На данный момент для нас это нормально. Мы хотим, чтобы мир был хорошо обеспечен поставками", - сказал министр в интервью телеканалу CNBC.

Он отметил, что Вашингтон видит, что через пролив проходит все больше судов, в частности иранских, индийских и китайских.

На вопрос журналиста, будет ли администрация США применять какие-то новые меры, чтобы урегулировать ситуацию с ростом цен на энергоресурсы, помимо использования стратегических нефтяных запасов, Бессент сказал, что это "будет зависеть от продолжительности конфликта".