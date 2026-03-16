Поиск

США не возражают против прохода судов из Ирана, Индии и КНР через Ормузский пролив

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В администрации США пока согласны на проход через Ормузский пролив судов только из таких стран, как Иран, Китай и Индия, заявил глава Минфина США Скотт Бессент в понедельник.

В миреCNN узнал, что США не ожидали перекрытия Ираном Ормузского проливаCNN узнал, что США не ожидали перекрытия Ираном Ормузского проливаЧитать подробнее

"На данный момент для нас это нормально. Мы хотим, чтобы мир был хорошо обеспечен поставками", - сказал министр в интервью телеканалу CNBC.

Он отметил, что Вашингтон видит, что через пролив проходит все больше судов, в частности иранских, индийских и китайских.

На вопрос журналиста, будет ли администрация США применять какие-то новые меры, чтобы урегулировать ситуацию с ростом цен на энергоресурсы, помимо использования стратегических нефтяных запасов, Бессент сказал, что это "будет зависеть от продолжительности конфликта".

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

В Белом доме не исключили переноса визита Трампа в Китай

Сийярто заявил об отказе Киева от встречи по "Дружбе"

В Тегеране заявили о нежелании перемирия с США и Израилем

Трамп находится в постоянном контакте с кронпринцем Саудовской Аравии

Эр-Рияд сообщил о перехвате более 60 беспилотников за минувшую ночь

ЦАХАЛ объявил о начале точечной наземной операции на юге Ливана против "Хезболлы"

Аэропорт Дубая постепенно возвращается к работе после инцидента с беспилотником

Нефть Brent подорожала до 104,88 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 16 марта
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 785 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8678 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
