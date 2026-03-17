Польша призвала ЕС использовать военно-морские миссии в Ормузском проливе

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Евросоюзу стоит начать диалог с американской стороной о потенциальном использовании возможностей двух военно-морских миссий ЕС для разблокирования судоходства в Ормузском проливе, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Об этом сообщают польские СМИ.

"Евросоюз имеет две миссии, действующие относительно близко к Ормузскому проливу. Одна из них, Aspides, действующая вблизи Африканского Рога, использовалась для защиты от сомалийских пиратов. Другая, Atalanta в Красном море, является ответом на угрозу танкерному судоходству со стороны боевиков-хуситов из Йемена. Лично я считаю, и я уже высказывал это мнение, что было бы неплохо вступить в диалог с американской стороной о возможных преобразованиях этих миссий, - сказал глава МИД. - Необходимо разгрузить эти гигантские пробки, существующие по обе стороны Ормузского пролива".

По мнению Сикорски, такой политический диалог между ЕС и США в области безопасности был бы интересен американской стороне. При этом, добавил он, "Евросоюз заинтересован в том, чтобы нефть попадала на рынки, а продовольствие и удобрения, в свою очередь, - в страны Персидского залива".

"Я считаю, что стратегическое обсуждение с нашим американским союзником о того, может ли ЕС, гипотетически, сыграть роль в этой области и когда это может произойти, было бы выгодно обеим сторонам", - резюмировал Сикорский.

Ранее глава МИД Польши заявил, что если США попросят НАТО присоединиться к защите Ормузского пролива, официальная Варшава рассмотрит такую возможность.

Днем ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас сообщила, что главы МИД стран ЕС обсуждали свободу судоходства в Ормузском проливе, но не захотели направлять туда из Красного моря военно-морскую миссию ASPIDES.

"У ЕС уже есть военно-морские операции. У нас есть ASPIDES, которая играет ключевую роль в обеспечении свободы судоходства. В ходе наших обсуждений прозвучало явное желание усилить эту операцию. Но на данный момент не возникло намерения менять мандат операции ASPIDES. Во всяком случае, пока", - сообщила дипломат.

