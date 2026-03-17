Литва не будет отправлять войска на Ближний Восток

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил журналистам, что страна не рассматривает возможность отправки своих вооруженных сил на Ближний Восток и сосредоточена на проблемах собственного региона. Об этом сообщают литовские СМИ.

"Сегодня мы не рассматриваем такую возможность, потому что в этом нет необходимости. Литва сталкивается с проблемами со своими соседями, и именно на этом мы сосредоточены", - сказал он.

Министр подчеркнул, что страна "уже вносит значительный вклад в региональную безопасность". Он также отметил, что Литва инвестирует как в развитие собственных оборонных возможностей, так и инфраструктуры для союзных войск, обеспечивая их присутствие и подготовку на своей территории.

Президент Гитанас Науседа ранее заявлял, что Литва, как государство-член НАТО, рассмотрит возможность оказания поддержки США, в том числе с использованием своей территории в логистических целях.