Премьер Греции заявил, что Европа не будет участвовать в военных операциях, связанных с Ираном

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Европа, в том числе Греция, не будут принимать участие в каких-либо военных операциях, связанных с Ираном, заявил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис.

"Простой ответ - нет. Греция не собирается участвовать в какой-либо операции у нынешней зоны боевых действий", - приводит агентство Bloomberg во вторник его слова.

По мнению премьера Греции, европейские лидеры должны заняться побочными эффектами от конфликта, такими, как высокие цены на энергоносители. Мицотакис отметил, что европейцам следует сосредоточиться на вопросах обороны и не втягиваться в военную кампанию США против Ирана.

"До тех пор, пока не появится одобренная Европой миссия, Греция не будет участвовать самостоятельно. Но я думаю, что вероятность такой миссии сейчас очень мала", - заявил премьер.

Ормузский пролив оказался заблокирован Ираном после того, как Израиль и США начали военную операцию против Тегерана.

С 2 по 14 марта через пролив прошли всего 47 грузовых судов и танкеров, согласно данным UK Maritime Trade Operations, на которые ссылается Financial Times.

В минувшую субботу президент США Дональд Трамп заявил, что безопасностью судоходства в Ормузском проливе должны заниматься страны, которые получают через него энергоносители. Однако все больше стран Европы и Азии не намерены принимать участие в обеспечении безопасности Ормузского пролива.