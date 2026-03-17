Польша не будет направлять войска в регион Персидского залива

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Польша не намерена направлять войска в зону израильско-американского конфликта с Ираном, заявил премьер-министр страны Дональд Туск. Об этом сообщает телеканал Polsat.

"Польша не будет направлять войска в регион Персидского залива, поскольку этот конфликт не касается напрямую нашей безопасности, - сказал Туск. - В рамках НАТО у Польши есть другие задачи, и союзники, в том числе и США, это прекрасно осознают".

"Причин для беспокойства нет, власти не планируют никаких экспедиций в направлении Ирана", - заверил он.

Ранее президент США Дональд Трамп обратился к руководству ряда стран-союзниц по НАТО с призывом поддержать американские войска в операции против Ирана.