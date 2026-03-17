Глава МИД Турции назвал незаконными удары Израиля по иранскому руководству

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД Турции Хакан Фидан во вторник подверг осуждению удары Израиля по иранскому руководству, назвав их незаконными.

"Израильские политические убийства, особенно те, которые нацелены на иранских государственных деятелей и политиков, – это абсолютно незаконные действия, выходящие за пределы нормальных законов войны", - приводят турецкие СМИ слова Фидана.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что глава Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани был убит в ночь на вторник в результате израильского авиаудара.

Иранская сторона эту информацию не подтверждала.