Глава МАГАТЭ на фоне обстрела иранской АЭС "Бушер" призвал к сдержанности

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал к сдержанности на фоне полученного агентством от Ирана сообщения о прилете на территории АЭС "Бушер".

"Иран уведомил МАГАТЭ о попадании снаряда по территории АЭС "Бушер" во вторник вечером. Сообщений о повреждении станции или пострадавших среди персонала не поступало. Гендиректор Гросси в ходе конфликта вновь призывает к максимальной сдержанности, чтобы предотвратить риск ядерной аварии", - информировало МАГАТЭ в соцсети X.

Как сообщалось, территория АЭС "Бушер" подверглась обстрелу во вторник около 19:00 по местному времени.

В ночь на среду глава госкорпорации Алексей Лихачев сообщил, что "Росатом" приступил к подготовке третьего этапа эвакуации сотрудников АЭС "Бушер" в Иране. В настоящее время на станции остаются 480 сотрудников "Росатома".

Первый энергоблок АЭС "Бушер" мощностью 1000 МВт был передан иранскому заказчику в 2013 году. В 2016 году началось строительство второй очереди (энергоблоки II и III на 2,1 тыс. МВт суммарно).