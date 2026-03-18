Президент Ирана подтвердил гибель министра разведки страны

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил в среду соболезнования в связи с гибелью министра разведки страны Эсмаила Хатиба.

"Убийство наших дорогих коллег Эсмаила Хатиба, Али Лариджани (секретаря Высшего совета национальной безопасности - ИФ) и Азиза Насирзаде (министра обороны - ИФ) повергло нас в глубокую скорбь", - написал Пезешкиан в соцсети X.

Ранее в среду министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильские военные в результате авиаудара ликвидировали министра разведки Ирана.

О гибели Лариджани в ходе израильского удара власти Ирана сообщали ранее на этой неделе, а о гибели Насирзаде - еще ранее в марте.