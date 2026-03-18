Нацразведка США считает Россию основным соперником в Арктике

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Россия является главным конкурентом США в Арктике, заявила в среду директор Национальной разведки Соединенных Штатов Тулси Габбард.

"Россия - наша основная проблема в Арктике, поскольку она стремится продвигать свои интересы в регионе в рамках усилий по изменению баланса сил в мире", - говорится в заявлении Габбард, размещенном на сайте комитета Сената США по разведке.

Глава американского ведомства утверждает, что Москва "стремится расширить присутствие в Арктике за счет развития морской торговли, добычи природных ресурсов и военной деятельности".

Габбард также отметила интерес Китая к Арктике, при этом, согласно заявлению, Пекин предпринимает "меньше усилий, чем Россия для продвижения своих стратегических и экономических интересов в регионе".