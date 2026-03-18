Верховный лидер Ирана пообещал отомстить за гибель Лариджани

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи предупредил, что смерть секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани в ходе удара с воздуха не останется без ответа, сообщает в среду The Guardian.

"Каждая пролитая капля крови дорого обойдется убийцам, скоро эти преступники поплатятся за убийства", - цитирует газета заявление Хаменеи.

Он отметил, что убийство такой личности, как Лариджани, "свидетельствует о его важной роли, а также о ненависти, которую питали к нему враги".

В среду в Тегеране проходят похороны Лариджани. Израильские власти заявляли, что ликвидировали Лариджани в ходе удара.

Лариджани считался одним из наиболее влиятельных руководителей Ирана. Некоторые СМИ полагали, что в последние месяцы именно он де-факто решал наиболее актуальные для страны вопросы.