Поиск

Лукашенко заявил, что США воюют на Ближнем Востоке против друзей Белоруссии

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил спецпосланнику президента США Джону Коулу обсудить ситуацию в горячих точках, в том числе на Ближнем Востоке, где США, по его словам, воюют с друзьями Белоруссии. Об этом сообщает белорусски телеграм-канал "Пул Первого".

"Я готов к обсуждению всегда любых вопросов, отвечать на любые вопросы. Но настоятельно просил бы вас, чтобы мы обсудили региональные проблемы. Не только проблемы Украины, но и войну на Ближнем Востоке, - сказал президент. - Думаю, моя точка зрения по глобальным проблемам, особенно по ситуации на Ближнем Востоке, будет важна для вас, поскольку вы воюете против наших друзей. И я готов откровенно поговорить на эту тему".

Лукашенко принимает делегацию США во главе с Коулом в Минске.

Александр Лукашенко США Украина Белоруссия Джон Коул Ближний Восток
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

