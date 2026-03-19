"Хезболла" сообщила, что нанесла ущерб войскам Израиля на юге Ливана

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Подразделения движения "Хезболла" оказали сопротивление израильским войскам на юге Ливана, сообщает в четверг телеканал "Аль-Джазира".

"Хезболла" заявляет, что ее бойцы вступили в столкновения с израильскими войсками, которые пытались продвинуться на юге Ливана - от города Тайбе в направлении района Байдар-аль-Фукани. Уничтожены шесть израильских танков "Меркава", - передает телеканал со ссылкой на представителей движения.

Представители "Хезболлы" утверждали, что израильские военные "задействовали несколько вертолётов для эвакуации раненых под плотным огнем".

"Хезболла" также заявила, что нанесла три ракетных удара по городу Кирьят-Шмона на севере Израиля и атаковала израильские войска в районе Хирбет-аль-Манара, напротив приграничного ливанского города Хула, а также ударила по объекту Мисгав-Ам напротив приграничного ливанского города Одайсе.

В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что за последние 24 часа ликвидировала более 20 вооруженных бойцов в Ливане.

"За последние сутки были ликвидированы более 20 террористов, а также нанесены удары по десяткам военных объектов, принадлежащих "Хезболле", - говорится в пресс-релизе, распространенном ЦАХАЛ в четверг.