Поиск

Близ Ормузского пролива контейнеровоз загорелся из-за обломков взорвавшегося боезаряда

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - На контейнеровозе Source Blessing , который шел под Либерийским флагом вблизи Ормузского пролива, случился пожар из-за попадания обломков разорвавшего боезаряда, сообщила германская судоходная компания-владелец Hapag-Lloyd.

Компания подчеркнула, что это было не прямое попадание, а падение разлетевшихся при взрыве обломков, вызвавших пожар на борту. Пожар потушили. Экипаж не пострадал.

Hapag-Lloyd - одна из крупнейших в мире компаний по контейнерным перевозкам и ключевой игрок в мировой морской торговле, эксплуатирующая сотни судов на основных международных маршрутах.

Инцидент произошел через день после того, как Hapag-Lloyd объявила о приостановке всех грузовых перевозок через Персидский залив "до дальнейшего уведомления" из-за эскалации боевых действий на Ближнем Востоке.

Конкурирующая судоходная группа Maersk ранее приняла такое же решение.

По данным Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO), за минувшие сутки шесть коммерческих судов подверглись атакам Ирана в Персидском заливе, три из них получили серьезные повреждения.

С начала конфликта под иранские удары в районе Персидского залива попали уже 16 коммерческих судов.

Хроника 28 февраля – 12 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Верховный лидер Ирана пообещал оставить в силе блокаду Ормузского пролива

В ООН сообщили, что 3,2 млн жителей Ирана покинули свои дома из-за боевых действий

 В ООН сообщили, что 3,2 млн жителей Ирана покинули свои дома из-за боевых действий

Goldman Sachs повысил прогноз цены Brent в IV квартале до $71 за баррель

 Goldman Sachs повысил прогноз цены Brent в IV квартале до $71 за баррель

Пашинян предложил убрать из Конституции Армении упоминание о Декларации о независимости

NIS запросила OFAC о продлении лицензии на операционную деятельность после 20 марта

BMW сократила годовую выручку на 6,3% и ждет дальнейшего снижения из-за пошлин Трампа

 BMW сократила годовую выручку на 6,3% и ждет дальнейшего снижения из-за пошлин Трампа

UKMTO сообщило о шести атаках Ирана на суда за сутки в Персидском заливе

Цена Brent поднялась выше $98 за баррель
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 666 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8635 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 280 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });