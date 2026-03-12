Близ Ормузского пролива контейнеровоз загорелся из-за обломков взорвавшегося боезаряда

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - На контейнеровозе Source Blessing , который шел под Либерийским флагом вблизи Ормузского пролива, случился пожар из-за попадания обломков разорвавшего боезаряда, сообщила германская судоходная компания-владелец Hapag-Lloyd.

Компания подчеркнула, что это было не прямое попадание, а падение разлетевшихся при взрыве обломков, вызвавших пожар на борту. Пожар потушили. Экипаж не пострадал.

Hapag-Lloyd - одна из крупнейших в мире компаний по контейнерным перевозкам и ключевой игрок в мировой морской торговле, эксплуатирующая сотни судов на основных международных маршрутах.

Инцидент произошел через день после того, как Hapag-Lloyd объявила о приостановке всех грузовых перевозок через Персидский залив "до дальнейшего уведомления" из-за эскалации боевых действий на Ближнем Востоке.

Конкурирующая судоходная группа Maersk ранее приняла такое же решение.

По данным Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO), за минувшие сутки шесть коммерческих судов подверглись атакам Ирана в Персидском заливе, три из них получили серьезные повреждения.

С начала конфликта под иранские удары в районе Персидского залива попали уже 16 коммерческих судов.