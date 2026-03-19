Трамп заявил, что просил Нетаньяху не наносить удары по нефтегазовым объектам Ирана

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что призывал израильского премьера Биньямина Нетаньяху не наносить удары по иранским газовым и нефтяным объектам.

"Да, я поговорил с ним. Я сказал ему не делать этого", - ответил он на соответствующий вопрос в Белом доме в ходе встречи с премьер-министром Японии Санаэ Такаити в четверг.

Трамп подчеркнул, что удары по Ирану координируются, но несмотря на это иногда Нетаньяху "делает что-то, что мне не нравится".

Ранее американский президент утверждал, что в Вашингтоне не знали о намерении Израиля атаковать газовое месторождение "Южный Парс" в Иране.

При этом CNN со ссылкой на источники сообщал, что Вашингтон был осведомлен об этих планах, и что Израиль осуществил удары при координации с США.