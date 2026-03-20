WP отметила, что цели США и Израиля в войне с Ираном все сильнее различаются

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Цели США и Израиля в военной кампании против Ирана все сильнее различаются, сообщает в пятницу The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

"Многочисленные чиновники США, Израиля, стран Ближнего Востока, а также знакомые с темой парламентарии заявляют, что спустя почти три недели после начала конфликта цели разнятся у США, которые видят перед собой историческую возможность быстрой военной победы с умеренными экономическими потерями, и Израилем с более значительными планами свергнуть иранский режим, который хотели убрать 40 лет", - информирует WP.

По данным WP, расхождение во взглядах на боевые действия начались на вторую неделю атак, когда Израиль нанес удары по иранским нефтяным объектам. "Израиль прибегает к тактике выжженной земли по смене режима, что не является целью США. Нетаньяху хочет разрушить экономику Ирана и ликвидировать энергетические объекты, а президент США Дональд Трамп хочет оставить ее нетронутой", - заявил высокопоставленный сотрудник американской администрации.

Собеседники газеты пояснили, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху не хочет упустить возможность покончить с иранским правительством, пользуясь большей, чем когда-либо ранее, поддержкой лидера США. Так, по словам ближневосточного источника, 40% от 8 тыс. израильских ударов по Ирану пришлось по силам безопасности и связанным с ними объектами.

Однако сотрудники разведок США и Израиля ранее признавали, что структура власти в Иране не демонстрирует признаков распада, держит ситуацию под контролем.

В свою очередь представители израильских властей отрицали, что США и Израиль действуют не сообща в военной кампании.

"Мы не верим, что есть высокая вероятность свержения режима за счет той воздушной кампании, которую мы спланировали для Ирана", - также сказал один из неназванных израильских чиновников.

По данным издания, в Израиле надеются, что налеты воодушевят местных противников властей на возобновление акций протестов. Но другие израильские чиновники предупреждали США, что, по их мнению, иранские силы безопасности занимают более сильные позиции и подавят выступления.

Сотрудник разведки одной из западных стран уверял, что между Корпусом стражей Исламской революции и добровольческими силами "Басидж" отмечаются трения, а командиры не желают общаться по электронным линиям связи, чтобы не раскрывать свое местонахождение.

Ранее Трамп утверждал, что в Вашингтоне не знали о намерении Израиля атаковать газовое месторождение "Южный парс" в Иране. Затем он сказал, что призывал Нетаньяху не наносить удары по иранским газовым и нефтяным объектам. Трамп подчеркнул, что удары по Ирану координируются, но несмотря на это, иногда Нетаньяху "делает что-то, что мне не нравится".

При этом CNN со ссылкой на источники сообщал, что Вашингтон был осведомлен об этих планах, и что Израиль осуществил удары при координации с США.

Хроника 28 февраля – 20 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
