В Париже возложили на США ответственность за последствия войны с Ираном

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Война США и Израиля против Ирана ведется в нарушение международного права, и Париж не должен в ней участвовать, заявил Franceinfo спецпосланник президента Франции по Ливану, бывший глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

"Это не наша война. Пусть те, кто начал свою войну, берут на себя ответственность", - заявил он.

"Он в одиночку решил начать эту войну, и теперь ему не следует возвращаться к другим со словами: "Придите и помогите мне". Нужно брать на себя ответственность, - продолжил бывший министр, имея в виду президента США Дональда Трампа. - Как ему из этого выбраться? Это ему решать, каким образом справиться с ситуацией".

Президент Эммануэль Макрон накануне заявил, что Франция не примет участия в операциях по открытию или освобождению Ормузского пролива в нынешнем контексте.