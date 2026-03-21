Трамп заявил, что безопасность в Ормузском проливе должны обеспечивать не США

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Безопасное судоходство в Ормузском проливе в будущем должны обеспечивать не США, а те страны, чьи экономики в этом заинтересованы в этой транспортной артерии, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Ормузским пролив должны будут охранять те страны, которые его используют. Это не США", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его мнению, США "будут помогать, если поступит запрос от этих стран. Однако в этом вряд ли будет необходимость, когда мы избавимся от иранской угрозы".

В своей публикации американский лидер в очередной раз заверил, что США близки в выполнению всех целей военной операции против Ирана.