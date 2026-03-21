Что случилось этой ночью: воскресенье, 21 марта

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Пара стратегических бомбардировщиков США вылетела из Британии в направлении Ирана. С начала военной операции стратегические бомбардировщики уже совершили 24 налета на иранские цели.

- 283 беспилотника ВСУ нейтрализованы ночью над регионами России. Из них 27 - на подлете к Москве.

- В Саратовской области повреждены дома из-за атаки дронов. В самом Саратове ранены два человека.

- В Израиле за пятницу зафиксировали восемь волн иранских ракетных пусков. Минимум в двух случаях ракеты имели боеголовки с кассетными боеприпасами.

- Минфин США выдал лицензию, разрешающую продажу примерно 140 млн баррелей иранской нефти. Глава ведомства Скотт Бессент ожидает, что эти меры позволят быстро восполнить недостачу топлива на рынке.

- Трамп заявил, что безопасность в Ормузском проливе должны обеспечивать не США. Он также заверил, что его страна близка к выполнению всех целей военной операции.

Что случилось этой ночью: воскресенье, 21 марта

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });