Что случилось этой ночью: воскресенье, 21 марта

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Пара стратегических бомбардировщиков США вылетела из Британии в направлении Ирана. С начала военной операции стратегические бомбардировщики уже совершили 24 налета на иранские цели.

- 283 беспилотника ВСУ нейтрализованы ночью над регионами России. Из них 27 - на подлете к Москве.

- В Саратовской области повреждены дома из-за атаки дронов. В самом Саратове ранены два человека.

- В Израиле за пятницу зафиксировали восемь волн иранских ракетных пусков. Минимум в двух случаях ракеты имели боеголовки с кассетными боеприпасами.

- Минфин США выдал лицензию, разрешающую продажу примерно 140 млн баррелей иранской нефти. Глава ведомства Скотт Бессент ожидает, что эти меры позволят быстро восполнить недостачу топлива на рынке.

- Трамп заявил, что безопасность в Ормузском проливе должны обеспечивать не США. Он также заверил, что его страна близка к выполнению всех целей военной операции.