США рассматривают варианты по захвату иранского уранового арсенала

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает варианты обеспечения безопасности или извлечения из замурованных подземных хранилищ иранских ядерных материалов, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на американских представителей, знакомых с ходом обсуждений.

По их словам, сроки проведения любой такой операции, если президент США отдаст соответствующий приказ, по состоянию на вечер пятницы не были определены. Один из источников сообщил, что Трамп еще не принял решения.

При этом планирование сосредоточено на возможном использовании элитных сил Командования специальных операций, которому часто поручают самые деликатные задачи по борьбе с распространением ядерного оружия, отметили источники.

