Израиль нанес удары по объекту, на котором производились компоненты для иранских ракет

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля сообщила в субботу о нанесении ударов по ряду целей в Иране, в частности по объекту Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), на котором производились компоненты для баллистических ракет.

"Эти удары значительно снизили возможности для продолжения производства критически важных компонентов для баллистических ракет", - отмечается в сообщении израильской армии.

Кроме того, ударам подверглись производственный склад и объект министерства обороны Ирана.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал нарастить в ближайшем будущем интенсивность ударов по Ирану.

Военная операция США и Израиля в Иране

Последствия израильского удара по нефтеперерабатывающему заводу в Тегеране
Хроника 28 февраля – 21 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Израиль КСИР
 Эксперт: спонтанные решения Трампа - признак растерянности

 Глава минобороны Израиля заявил, что удары по Ирану будут усилены

 По иранскому ядерному комплексу в Натанзе нанесен удар

 США рассматривают варианты по захвату иранского уранового арсенала

 Умер Чак Норрис
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });