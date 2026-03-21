Израиль нанес удары по объекту, на котором производились компоненты для иранских ракет

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля сообщила в субботу о нанесении ударов по ряду целей в Иране, в частности по объекту Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), на котором производились компоненты для баллистических ракет.

"Эти удары значительно снизили возможности для продолжения производства критически важных компонентов для баллистических ракет", - отмечается в сообщении израильской армии.

Кроме того, ударам подверглись производственный склад и объект министерства обороны Ирана.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал нарастить в ближайшем будущем интенсивность ударов по Ирану.