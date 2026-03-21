Axios узнал, что ЦРУ и Моссад ищут подтверждение участия сына Хаменеи в управлении Ираном

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Центральное разведывательное управление США и израильская разведка Моссад работают над тем, чтобы обнаружить признаки участия верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи в управлении страной, сообщило издание Axios, ссылаясь на информированные источники.

ЦРУ и Моссад считают чрезвычайно странным, что он остается невидимым с момента провозглашения новым верховным лидером Исламской Республики Иран после убийства отца.

По данным источников, спецслужбы ожидали, что Хаменеи выступит с видеообращением к Наврузу, как это традиционно делал его отец, однако в итоге было опубликовано только письменное заявление.

"У нас нет доказательств того, что он действительно отдает приказы", - цитирует издание высокопоставленного израильского чиновника. Со своей стороны, американский чиновник описывает ситуацию как "крайне странную".

"Мы не думаем, что иранцы пошли бы на все эти хлопоты, чтобы выбрать мертвого человека в качестве верховного лидера, но в то же время у нас нет доказательств того, что он возглавил страну", - добавляет американский чиновник.

При этом он сообщил изданию, что ЦРУ работает над проверкой того, являются ли фотографии Хаменеи, опубликованные вместе с его заявлением к Наврузу, свежими, и отметил, что президент Ирана Масуд Пезешкиан выпустил свое видеообращение.

"Мы ожидали увидеть Моджтабу в каком-либо виде. Он не воспользовался предоставленной возможностью и традицией, - сказал чиновник. - Это серьезный тревожный сигнал".